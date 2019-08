Ferienspaß in Mettmann : Zirkuscamp beflügelt die Jugendlichen

Der zwölfjährige Can springt im Zirkuscamp des Vereins Mettmann-Sport auf einem Trampolin. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Der Verein Mettmann-Sport bietet in den Ferien Aktionen an an. Beliebt und früh ausgebucht ist das Zirkuscamp.

Raphael ist hochkonzentriert. Ganz sachte setzt der Achtjährige mit der roten Baseballkappe einen Fuß vor den anderen. Er schwankt, droht vom Seil abzustürzen, findet sein Gleichgewicht aber durch Ausbalancieren der waagerecht ausgestreckten Arme doch noch wieder und schafft es tatsächlich bis ans andere Ende. Seine großen Schwestern Marlene und Franziska und Freundin Ella klatschen Beifall und Raphael strahlt. „War doch gar nicht sooo schwer“, resümiert der Grundschüler und springt vergnügt von dem etwa auf 80 Zentimetern Höhe gespannten Seil. „Jetzt probiere ich mal Jonglieren aus, oder vielleicht mache ich auch bei den Clowns mit.“

Es ist der erste Tag des diesjährigen Zirkus-Camps von Mettmann-Sport. Heute entscheiden sich die 165 teilnehmenden Kinder zwischen sechs und 15 Jahren, an welchen Zirkusnummern sie während der Woche arbeiten und sie dann zum Abschluss bei den zwei großen Aufführungen vor Eltern, Freunden und Großeltern präsentieren möchten. Jede Menge Disziplinen gibt es zur Auswahl: Akrobatik, Hula Hoop, Trapez, Seiltanz, Zaubern, sogar eine Reportergruppe gibt es, für die sich unter anderem Raphaels Zwillingsbruder Frederik entscheiden hat.

Info Unterstützt von Privatstiftung „Habris“ Ziele Zirkuscamps vermitteln wichtige zwischenmenschliche Fähigkeiten wie Respekt, Teamgeist, Toleranz und Offenheit. Daher gibt es zunehmend Zirkusprojekte an Grundschulen. Unterstützer Das Zirkuscamp wird erstmalig von der Privatstiftung „Habris“ (Hans&Brigitte Schmits) finanziell unterstützt.

„Wir machen eine Zirkuszeitung, da machen wir Fotos und Interviews“, erzählt der Grundschüler stolz, während er das trubelige Geschehen auf dem Außengelände Ottfried-Preußler Grundschule rund um das bereits aufgestellte blau-rote Zelt des Mitmachzirkus ZappZarap beobachtet: einige Kinder üben auf dem Rasen eifrig Handstand, andere springen auf dem aufgebauten Trampolin, einige sitzen in Gruppen und unterhalten sich, andere essen einen Apfel, einen Sandwich, Minisalami. Die siebenjährige Sophie wirkt ein wenig geknickt. „Ich bin traurig“, erklärt das Mädchen und schaut auf den Boden, „weil ich wollte in die Trapezgruppe, aber jetzt bin ich in der Tanzgruppe.“

Carina Bammesberger kennt diese für die Kinder frustigen Situationen, hat aber ein Trostpflaster für Sophie in Petto. „Weißt du, oft wollen zu viele Kinder dasselbe, da müssen notgedrungen einige zurückstehen. Aber dafür gibt es gleich eine zweite Auswahlrunde, denn jedes Kind nimmt an zwei Disziplinen teil, und da werden wir dann dafür sorgen, dass sich dein Wunsch dann auch erfüllt.“

Die Mitarbeiterin des Vereins ist eine von zwei Hauptorganisatorinnen und wird während der Woche von mehr als 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt. „Es sind ganz viele junge Leute darunter, die selbst bis vor wenigen Jahren immer an dem Zirkuscamp teilgenommen haben“, erklärt Carina Bammesberger. „Jeweils zu zweit werden sie eine Gruppe betreuen und mit den Kindern Nummern einstudieren. Wir sind alle im Vorfeld vom den Mitarbeitern von Zirkus ZappZarap eingewiesen und geschult worden.“

Viele der Kinder sind nicht zum ersten Mal dabei. „Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß“, schwärmt Can. Dreimal hat er bislang teilgenommen. Zauberer und Fakir war er schon, diesmal geht’s unter anderem aufs Trampolin. „Alle sind hier richtig nett und man findet neue Freunde.“