Zirkus Antoni ist nach 30 Jahren zurück in Mettmann Ringen mit dem Regenwetter und König Fußball

Am Tag vor der Premiere gab es für einige aus der Zirkusfamilie einen Extratermin. Ein Abiturzeugnis musste abgeholt werden. Wenn der Zirkus von Februar bis November auf Tour ist, werden sieben Kinder in einer eigenen Zirkusschule unterrichtet. Der Wohnwagen mit dem Klassenraum steht am Rand des Mettmanner Platzes. Zwei Lehrerinnen kommen zum Unterricht. Das sei wesentlich intensiver als der Unterricht im Winterhalbjahr in den angestammten Schulen am Heimatort. Die nächsten sechs Wochen aber sind auch für Zirkus-Schulkinder große Ferien.