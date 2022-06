Dreister Diebstahl in Mettmann : Diebe klauen Zigarettenautomat

Dreister Diebstahl in Mettmann

Auf der Elberfelder Straße, gegenüber eines Sportcenters, wurde in Mettmann ein Zigarettenautomat gestohlen. Foto: Polizei Mettmann

Gestohlen wird so manches, das sprichwörtlich nicht niet- und nagelfest ist. An der Elberfelder Straße 175 wurde jetzt ein Zigarettenautomat geklaut. Die Polizei ermittelt.

Mettmann Hier fehlt doch etwas?! Bereits Montagmorgen informierte eine aufmerksame Anwohnerin die Polizei. Ihr war aufgefallen, dass der ursprünglich in Höhe der Hausnummer 175 auf der Elberfelder Straße aufgestellte Zigarettenautomat offenbar gestohlen wurde. Die vor Ort eingesetzten Einsatzkräfte konnten lediglich das im Boden fest verankerte Fragment des Rohrpfostens feststellen und bemerkten augenscheinlich frische Beschädigungen an dem dahinter angebrachten Holzzaun. Außerdem konnten, wie die Beamten berichten, am Ort des Geschehens diverse Fahrzeugteile sichergestellt werden.