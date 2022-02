Corona-Schutz in Mettmann : Dezentrale Impfstelle wird an Neanderstraße eröffnet

Neandertraße 16 wird dezentrale Impfstelle. Foto: dpa-tmn/Wolfgang Kumm

Mettmann Erstmals Samstag können sich Menschen ab 12 Jahren in der dezentralen Impfstelle an der Neanderstraße impfen lassen. Die mobile Aktion an Mühlenstraße entfällt.

Die letzte Lücke bei der Inbetriebnahme dezentraler Impfstellen im Kreis Mettmann wird Samstag geschlossen. Dann können sich erstmals Menschen ab zwölf Jahren in der Geschäftsstelle der AOK an der Neanderstraße 16 ihre Erst- oder Zweitimpfung oder einen Booster abholen. Vom Tisch ist damit die Idee einer dezentralen Impfstelle vis-à-vis des Kreispolizeigebäudes an der Düsseldorfer Straße vom Tisch.

Mit der Eröffnung an der Neanderstraße öffnet im Kreis Mettmann die zehnte Adresse, damit gibt es in jeder Kreisstadt ein unkompliziertes Angebot in direkter Bürgernähe. Auch hier wird, wie in allen dezentralen Impfstellen, mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna geimpft. Um Wartezeiten zu verkürzen, sollten vorab das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen des Robert Koch-Instituts ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden. Auch wichtig zu wissen: Weil jetzt die dezentrale Impfstelle eröffnet, entfällt der mobile Impftermin in der Mühlenstraße (gegenüber von Tchibo).

(von)