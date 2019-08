Ärger um Baustellen in Mettmann : Zebrastreifen soll für Sicherheit sorgen

Der Kreis lässt die zunächst die Ampeln Beethovenstraße/Blumenstraße (Bild), dann die Ampeln an Beethoven-/Gruitener und Beethovenstraße/Talstraße erneuern. Die Arbeiten am ersten Knotenpunkt laufen seit einer Woche und sollen insgesamt drei Monate dauern. RP-Foto: Alexandra Rüttgen. Foto: Alexandra Rüttgen

Mettmann Das hohe Tempo von Autos, die die Beethoven- in Richtung Talstraße hinab fahren, ist Anwohnern ein Dorn im Auge.

Die Beschwerden rund um die Baustellen an der Beethovenstraße reißen nicht ab. Zunächst ärgerten sich die Mettmanner über die Umleitungsregelung für die Kreuzung Beethovenstraße/Gruitener Weg. Dort baut der Kreis Mettmann einen Kreisverkehr. Die ausgewiesenen Umleitungen hielten viele RP-Leser für unzureichend und schickten zahlreiche Verbesserungsvorschläge. Kreis und Stadtverwaltung reagierten zügig, „die Schilder mit den Sperrungen an der Engstelle auf der Haydnstraße sind komplett verschwunden – da scheint die Verwaltung mal zeitnah reagiert zu haben“, berichtet Stefan Bückmann erfreut in einer E-Mail an unsere Redaktion.