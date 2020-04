Pandemie im Kreis Mettmann : Zahl der Corona-Toten erhöht sich auf 13

Ein 67-jähriger Ratinger ist an den Folgen der Corona-Infektion gestorben. 351 Erkrankte und 297 Verdachtsfälle meldet das Kreisgesundheitsamt für den Sonntag.

Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Sonntag 351 Erkrankte und 297 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 33, in Haan 17, in Heiligenhaus 12, in Hilden 28, in Langenfeld 56, in Mettmann 29, in Monheim 28, in Ratingen 51, in Velbert 68 und in Wülfrath 29.