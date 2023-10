Spezielles Sitzmöbel für Mettmann Bank mit Symbolcharakter

Mut tut gut. Klare Kante in Sachen Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber Neuen und Neuem zu zeigen, ist noch besser. Toleranz hat in Mettmann Platz – jetzt wortwörtlich auf einer Bank. Das bundesweite Projekt der Youngcaritas wurde auch für Mettmann (RP-Foto: teph) mit Schülern des Berufskollegs Neandertal realisiert. Die Bank hat Symbolcharakter und steht für Toleranz, Gemeinschaft und Vielfalt. Besonders ist auch der kommunikative Aspekt. Sowohl während des Baus und der Gestaltung des Möbels sowie durch die Einladung zum Hinsetzen verbindet sie. Wer hier sitzt, kommt miteinander ins Gespräch – über Gott und die Welt, das Leben, Unterschiedlichkeiten und was miteinander verbindet: Toleranz als Faktor menschlichen Miteinanders.