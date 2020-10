Risikogebiet Wuppertal : Starke Beschränkungen in direkter Nachbarschaft

An der Bergischen Universität Wuppertal sind rund 23.000 Studierende eingeschrieben – darunter auch einige aus dem Kreis Mettmann. Foto: Bergische Universität Wuppertal/Christian Reimann

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Wuppertal ist seit Donnerstag Risikogebiet – viele Menschen aus dem Kreis Mettmann pendeln dorthin zur Arbeit, Schule oder Uni. Daran ändert sich nichts, ein paar Dinge sollten jedoch beachtet werden.

Am Donnerstagmittag ist die Stadt Wuppertal, die direkt an den Kreis Mettmann grenzt, als Corona-Risikogebiet eingestuft worden. Die Zahl der Infektionen hatte den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Was heißt das für die Bürger im Kreis – etwa für Personen, die nach oder von Wuppertal zur Arbeit, Uni oder Schule pendeln? „Erst einmal nichts – außer, dass sie die Situation in Wuppertal zur Kenntnis nehmen. Sie können ganz normal weiter zur Arbeit gehen oder die Uni besuchen“, sagt eine Sprecherin des Kreises auf Anfrage unserer Redaktion und macht deutlich: „Wuppertal ist ja keine Sperrzone.“ Im Kreis Mettmann werde es zunächst keine neuen Maßnahmen geben.

Das bestätigen die Sprecher der Stadtverwaltungen in Mettmann, Wülfrath und Erkrath – in den einzelnen Städten sei ebenfalls vorerst nicht mit strengeren Regelungen zu rechnen. Eine neue Empfehlung gibt es jedoch aus dem Erkrather Rathaus: Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen werde das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit dringend empfohlen, wo der Mindestabstand schwer eingehalten werden kann – etwa in Wartezonen oder Fußgängerbereichen.