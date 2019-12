Hilfsbereite Mettmanner erfüllen Wünsche : Wunschbaum erzielt neuen Rekord

Mitarbeiter und Kunden der Kresisparkasse verpackten die Geschenke in den vergangegen zwei Wochen. Foto: Caritas

Mettmann Insgesamt 253 Wünsche von Bedürftigen haben Mettmanner in diesem Jahr erfüllt.

Thomas Rasch, als Caritas-Bereichsleiter verantwortlich für die Wunschbaumaktion, erwähnte dabei auch das Engagement seiner Mitarbeiterin Bianca Schnee, die die komplette Organisation gestemmt und nicht nur sämtliche Wunschzettel für den Baum vorbereitet, sondern viele Tagen Päckchen und Pakete sortiert und zugeordnet hat. Die Päckchen werden an die verschiedenen Wohlfahrtsverbände und Einrichtungen übergeben. Diese hatten im Vorfeld Weihnachtswünsche von bedürftigen Mitbürgern, insbesondere von Kindern, erfragt und gesammelt. Neben den sozialen Diensten der Caritas engagierten sich die Schulbetreuung des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer, der Kinderschutzbund, die Arbeiterwohlfahrt, die Tafel in Trägerschaft der Neander Diakonie und die Kita St. Lambertus. Die Mitarbeiter der Sozialdienste wissen genau, wer bedürftig ist. So schaut man bei der Caritas-Wohnungslosenhilfe auch darauf, wer beispielsweise keine Familie hat oder wer noch nicht bedacht wurde.