Lieblingsplätze in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Wunderschön!

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Keine Zeit für Ferien? Eine kontemplative Pause vom Alltag lässt sich auch mal eben vor der eigenen Haustür einlegen.

Gute Gründe, sich bei frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein ein hübsches Plätzchen unter freiem Himmel zu suchen, gibt es viele. Fein raus sind Garten- oder Balkonbesitzer. Aber um ruhige Orte als minimalistische Auszeit vom Alltag zu finden, brauchen Sonnenanbeter, Sinnsucher oder Bummler nicht lange zu suchen – da hat das malerische Neanderland einiges zu bieten. Wer für ein bisschen Meeresgefühl wenigstens seinen großen Zeh ins kühle Nass tunken oder den Blick übers Wasser schweifen lassen möchte, braucht in Mettmann bloß Richtung Goldberger Mühle und Stadtwald an den Weiher zu spazieren. Ein ähnliches Gefühl vermittelt der Ausflug an die Anger, die oberhalb des Kalkwerks Flandersbach entspringt. Eine luftige Auszeit, ob zur Stressbewältigung oder dm sportlichen Powerplay, bieten ebenso diverse romantische Spaziergänge oder stramme Wanderungen durchs Neandertal. Eine schöne Strecke beginnt etwa unterm grünen Blätterdach direkt hinterm Steinzeitspielplatz vis-a-vis des Neanderthal Museums. Beneidenswert interessant ist ebenfalls der Panoramaradweg, der in Wülfrath ja gern mit Einkehrschwung im Zeittunnel-Café verbunden wird. Und was ist Ihr Lieblingsplatz? Wo in Mettmann, Erkrath und Wülfrath finden Sie es wunderschön? Schicken Sie Ihre Fotos an mettmann@rheinische-post.de