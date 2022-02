Generationswechsel : Wülfraths Städtepartnerschaften brauchen neue Kümmerer

Wülfrath Petra Weskott und Arnaud Aumont, die Vorsitzenden des Freundeskreises Städtepartnerschaften, haben dem Bürgermeister mitgeteilt, dass sie aus persönlichen Gründen zurücktreten werden.

Kontakte zwischen den Partnerstädten und Wülfrath bestehen zum Beispiel bereits bei den Schwimmern und den Musikfreunden. Vielleicht, so die Hoffnung, finden sich aus diesen Reihen Interessierte, die sich engagieren und Verantwortung übernehmen möchten. Wer sich berufen fühlt, meldet sich am besten per E-Mail an pkj-weskott@t-online.de oder arnaud.aumont@web.de. „Die gegenseitigen Besuche fördern einen regen Austausch auf kulturellem und sozialem Gebiet im Sinne eines friedlich vereinten Europas“, unterstreichen Weskott und Aumont. Für die vakanten Posten der Schrift- und Kassenführung werden ebenfalls Engagierte gesucht. Interessen werden gebeten, sich möglichst bis Ende Februar zu melden.

Der „Freundeskreis Städtepartnerschaften“ wurde im Jahr 2000 gegründet und hat rund 50 Mitglieder. Ziel ist es, die Verbindung zwischen den Partnerstädten Ware und Bondues aufrecht zu erhalten und zu stärken. Der Verein unterstützt Vereine, Schulen, Organisationen und Einzelpersonen bei der Kontaktaufnahme mit Gleichgesinnten in den Städten Ware und Bondues. Durch die Kooperation finden Sportveranstaltungen, die regelmäßige Teilnahme am Herzog-Wilhelm-Markt (Ware), Konzerte und andere Aktionen statt. Der Freundeskreis organisiert Unterkünfte in Familien oder Hotels, kümmert sich um Transfers zu den Flughäfen Düsseldorf oder Köln. Ebenso werden Praktika in unterschiedliche Betriebe der Partnerstädte oder auch Sprachferien in Familien vermittelt. Er betreut Delegationen und Gäste, plant Ausflugsprogramme oder gemeinsame Frühstücke. Regelmäßig nimmt der Freundeskreis am Civic-Dinner der Bürgermeister von Ware teil. Das nächste findet am 19. März 2022 statt.