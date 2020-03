Ehrenamtliche Hilfe : Wülfraths Schiedsleute ziehen Bilanz

Wülfrath Bereits seit vier Jahren sind Jochen Gödde und Lutz Salamon im Amt. Diese Tipps geben sie beiNachbarschaftsstreits.

Gemeinsam haben Jochen Gödde und Lutz Salamon an 33 Fällen gearbeitet. Die beiden haben dann ihren Einsatz, wenn keine Einigung in Sicht scheint: Sie sind ehrenamtliche Schiedsleute in Wülfrath und üben seit 2016 ihr Amt aus. Gewählt wurden sie damals vom Stadtrat – ihre Ab- oder Wiederwahl wird im kommenden Jahr stattfinden. Nach vier Jahren Amtszeit wollen die beiden Bilanz ziehen und ihre Erfahrungen sowie Tipps an die Bürger weitergeben.