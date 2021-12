Keine Glättung der extremen Finanzkraftunterschiede im Kreis in Sicht : „Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer“

Wülfrath Finanzschwächere Städte würden von Bund und Land weitgehend alleine gelassen, beklagt Wülfraths Bürgermeister Rainer Ritsche. Der Fehler stecke im System der Umverteilung.

Der Fehler stecke im System der Umverteilung, die in dieser Form nicht geeignet sei, eine Angleichung der Lebensverhältnisse zu fördern. Ritsche fordert ein Umdenken und macht auch selbst Vorschläge, an welchen Stellschrauben man drehen könnte.In seiner Haushaltsrede vor dem Rat wählte Ritsche als Anknüpfungspunkt die Busverbindung vom Wülfrather Zentrum zum Bahnhof Aprath. Da dieser ein wichtiger Verbindungspunkt zu den Großstädten Essen und Wuppertal ist, wollte die Stadt Wülfrath die Anbindung verbessern, also den Takt erhöhen. Doch der Kreis Mettmann stellte klar, dass er dafür keine Mittel bereitstellen könne, und auch das Land NRW war nicht zu einer Kofinanzierung der von der WSW mobil angebotenen Auftragssumme bereit. „Leider können einzelne Linien in diesem Netz nur so gut bedient werden, wie sich die jeweilige Kommune das leisten kann“, so Rainer Ritsche. Die Verkehrswende stoße schnell an ihre Grenzen, wenn es für das kleinteilig verzweigte Verkehrsnetz im Kreis Mettmann keine Masterplan gebe und jede Stadt für ihr eigenes Netz verantwortlich sei.