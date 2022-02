Verhandlung vor dem Amtsgericht : Whiskey-Dieb geht in Berufung

Das Amtsgericht in Wuppertal. Foto: picture alliance / dpa/Caroline Seidel

Wülfrath Dem Drogenabhängigen droht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Ob er es war, der im Juni 2020 im Schlafzimmer einer Wohnung in der Wilhelmstraße stand? Der Angeklagte selbst sagt, er könne sich nicht mehr erinnern. Klar ist, dass es dort mitten in der Nacht einen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl gegeben hatte. Die Terrassentüre war aufgehebelt worden, die Bewohner wurden aus dem Schlaf gerissen. Sie brüllten den Dieb geistesgegenwärtig an, der verschwand ohne Beute.

Die Ermittler konnten dem Angeklagten die Tat nicht zweifelsfrei nachweisen, das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Stattdessen gab es weitere Prozesse gegen den gebürtigen Syrer, der seit 2015 in der Unterkunft am Rathaus wohnt. In Essen hatte er in einem Drogeriemarkt Shampoo gestohlen und sich dagegen gewehrt, dass Zeugen ihn hatten festhalten wollen. Weiter ging’s mit der Diebestour in Düsseldorf, dort hatte sich der 34-Jährige bei Edeka und Lidl bedient. Am Ende ließ er bei Edeka in Wülfrath sechs Flaschen Whiskey mitgehen, auch hier wurde er von einem Ladendetektiv erwischt. Zwei weitere Zeuginnen hatten das Geschehen im Geschäft beobachtet, an dessen Ende sich der Angeklagte gewaltsam losgerissen hatte. Der Hausdetektiv wurde bei dieser Aktion am Arm verletzt, der Dieb suchte umgehend das Weite.