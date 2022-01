Auf Antrag von CDU und Grünen in Wülfrath : Stadtrat vertagt wichtige Entscheidungen

Wülfrath Das weitere Vorgehen beim Schuldenabbau und die Resolution an Land und Bund zur besseren Finanzierung von Städten und Gemeinden müssen erstmal warten. Beides waren gemeinsame Anträge von SPD, FDP, WG und Linken.

Bei der ersten Ratssitzung in 2022 gab es gleich Verwirrung darüber, was Sinn und Charakter dieses ungewöhnlich frühen Zusammentreffens nach der Winterpause sei. Zwar war den meisten bekannt, dass es eine „Service-Veranstaltung“ für neue Ratsmitglieder und interessierte Bürger sein sollte, in der die Details des Haushaltsplanentwurfs für 2022 und 2023 erläutert werden sollten. Da es sich dennoch um eine offizielle Ratssitzung handelte, hatte die „Opposition“ die Gelegenheit wahrgenommen, eigene Anträge auf die Tagesordnung setzen zu lassen. Damit waren CDU und Grüne nicht einverstanden. So fand die größte Debatte schon bei der Abarbeitung der „Feststellung der Tagesordnung“ statt: Die CDU beantragte, Punkt 5 „Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 29.6.2021“ in die nächste Sitzung zu vertagen. Dieser TOP 5 war ein gemeinsamer Antrag von SPD, FDP, WG und Linken, mit dem sie auf die jüngsten Erkenntnisse zur Haushaltlage reagieren wollten. Im Sommer hatte der Rat der Verwaltung eine Pflicht zum Abbau der Kassenkredite um eine Million Euro pro Jahr auferlegt. Bei der Einbringung des Haushalts hatten Bürgermeister und Kämmerer aber gewarnt, dass sich dieses Ziel kaum erreichen lasse, wenn man nicht unzumutbare Einschnitte in Kauf nehme wolle. So müssten eventuell Hallenbad und Jugendhaus geschlossen werden, um einzusparen. Die Verwaltung hatte den geforderten Schuldenabbau daher gar nicht in den Haushaltsplan aufgenommen. SPD, FDP, WG und Linke wollten jedoch rechtliche Sicherheit und den Ratsbeschluss aufheben lassen. „Sonst hängt die eine Million Euro wie ein Damoklesschwert über den Beratungen“, sagte Wolfgang Peetz (WG). Man wolle weder das Schwimmbad schließen, noch den Bürgern weitere Steuererhöhungen zumuten. Bürgermeister Rainer Ritsche ergänzte, dass man deutlich mehr als eine Million Liquiditätsüberschuss erzielen müsse, um eine Million Kredit abzubauen. Eigentlich hätte der Antrag also eine Formsache sein können, doch CDU und Grüne meldeten Beratungsbedarf an. „Gerade wir jungen Ratsmitglieder brauchen die Fraktionssitzungen, um in wichtige Themen hineinzufinden“, sagte Isabel Effert (CDU). Es folgte ein Schlagabtausch zwischen Efferts‘ Vater Axel und Wolfgang Peetz, der der Ratsmehrheit vorwarf, die Geschäftsordnung zu missbrauchen. Offenbar hatten einige Fraktionen in diesem Jahr schon Fraktionssitzungen gehabt, während andere noch nicht in die Beratungen eingestiegen waren. Ilona Küchler (Die Linke) bedauerte, „dass wir so in die Haushaltsplanberatungen einsteigen“. Ebenfalls vertagt wurde die Abstimmung über eine Resolution zur Finanzierung von Städten und Gemeinden. Diese war ebenfalls von SPD, FDP, WG und Linken formuliert worden und sollte sich an Bund und Land wenden, um die Kommunen besser zu unterstützen.