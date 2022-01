Digitalisierung in Wülfrath : Schüler freuen sich über neue PC

Digitalisierung in Wülfrath

Wülfrath Der Informatikunterricht findet jetzt endlich mit moderner Ausrüstung statt. Etwa 60 alte PC aus den Schulen landeten aber nicht etwa auf dem Müll, sondern wurden von den Aktiven der Aktion „Hey Alter“ wieder aufbereitet und weitergegeben.

(RP) „Die Digitalisierung unserer Schulen hat oberste Priorität. Wir freuen uns, den Schülern an unseren weiterführenden Schulen eine moderne und den Anforderungen eines guten Informatikunterrichtes entsprechende Ausstattung zur Verfügung zu stellen“, sagt Bürgermeister Rainer Ritsche. Gemeinsam mit Schuldezernentin Michaele Berster hat er im Beisein der Schulleitungen, der IT-Fachlehrer und Schüler die neuen Mini-PC offiziell übergeben. Diese waren als Ersatz für die betagten PC in den IT-Räumen angeschafft worden.

In beiden Räumen des städtischen Gymnasiums wurden insgesamt 61 Mini-PC mit Monitor, Tastatur und Maus ausgetauscht und neu installiert. Kosten: ca. 34.000 Euro. Im IT-Raum der Schule am Berg wurden 25 Mini-PCs mit Monitor, Tastatur und Maus sowie ein Beamer installiert. Bisher waren dort 14 veraltete Geräte im Einsatz. Seit diesem Schuljahr ist der Informatik-Unterricht für die Klassen 5 und 6 verpflichtend. Darüber hinaus wurden im IT-Raum die Elektrik- und Datentechnik erneuert und auf den aktuellen Stand gebracht. Kosten: zirka 17.000 Euro und 15.000 Euro. Alle neuen Geräte haben eine Leistung von 128 Gigabit und laufen mit dem Betriebssystem Windows 10 Professional 64 Bit. Die Monitore haben eine Größe von 24 Zoll HD. Installiert wurden die Geräte vom städtischen IT-Service. Etwa 60 alte PC aus beiden Schulen landeten aber nicht etwa auf dem Müll, sondern wurden von den Aktiven der Aktion „Hey Alter“ wieder aufbereitet, mit einem Open-Source-Betriebssystem ausgestattet und mit Unterstützung von Freifunk und WIR-Verein (Wülfrather Ideen Räume) von der städtischen Jugendförderung an interessierte Kinder und Jugendliche aus Wülfrath abgegeben.