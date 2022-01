Förderverein macht‘s möglich : Lindenschule stellt sich mit neuem Imagefilm vor

Vom heimischen Bildschirm aus können Interessierte die Schule kennenlernen. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die Wülfrather Grundschule hat mit professioneller Unterstützung ein Video gedreht. Es soll gerade in Pandemiezeiten die Öffentlichkeitsarbeit ergänzen.

Ein Blick aus der Vogelperspektive, ein dynamischer Zoom auf den großen Gebäudekomplex, der von Bäumen, Häusern und der Straße umrahmt wird. Im Hintergrund erstrecken sich Felder in einem satten Grün. Eine Kinderstimme klärt sofort auf, was zu sehen ist: „Hallo, herzlich willkommen an der Lindenschule in Wülfrath.“

Damit ist der Betrachter mitten drin im neuen Schulfilm der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule. Die Idee zum Film gab es bereits vor drei Jahren, also bevor das Corona-Virus die Welt auf den Kopf stellte, erklärt Schulleiterin Birgit Haske, die ebenfalls in einer Szene mitwirkt. „Durch Corona hat sich der Wunsch dann noch verstärkt, weil keine Öffentlichkeitsarbeit mehr möglich war“, ergänzt die Pädagogin. Beliebte Schulfeste, der Tag der offenen Tür oder andere Veranstaltungen wie das Laternenbasteln, bei denen sich Geschwisterkinder, Eltern und auch künftige Grundschüler üblicherweise ein Bild vom Alltag an der Lindenschule machen können, fielen Veranstaltungsverboten, Schließungen und Home-Schooling zum Opfer.

Nun zeigt das neue Imagevideo alles, was man über die Lindenschule wissen muss – auf ansprechende und unterhaltsame Weise. Angefangen bei der Anzahl der Schüler (fast 300) über die Räume und Ausstattung bis hin zu Schulregeln wie die „Stopp-Regel“ oder Projekten wie „Klasse 2000“ wird alles dargestellt, was die Wülfrather Bildungseinrichtung ausmacht. Auch über Besonderheiten, wie die Kooperation mit dem Tanzwerk Wuppertal für mehr Bewegung, das Zirkusprojekt oder die Unterstützung eines Patenkindes aus Afrika klärt der neue Schulfilm auf. Der Clou dabei: Die Kinder der Lindenschule sind nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen sprechen den Zuschauer direkt an und führen ihn sozusagen durch ihre Schule. „Das war uns besonders wichtig, die Kinder mit einzubeziehen. Und die sind ganz stolz, mitgewirkt zu haben“, merkt Birgit Haske an. Professionelle Unterstützung erhielt die Schule vom Solinger Filmemacher Roman Holtwick, der bereits einen ähnlichen Film für eine Wuppertaler Einrichtung produziert hatte und den Wülfrather Lehrern empfohlen wurde.