Beratung in Wülfrath : Solarstrom vom Balkon liegt im Trend

Wülfrath Die Stadt Wülfrath bietet zu diesem Thema eine kostenfreie Beratung im Rathaus an. Interessierte können ihre Fragen an Experten stellen.

Doch was sind die Voraussetzungen zur Nutzung dieser praktischen Module? Wie werden sie überhaupt verwendet? Wie viel Energie liefern sie? Diese und alle weiteren Fragen können Interessierte bei der kostenlosen Rathausberatung am Donnerstag, 13. Oktober, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr an die Experten vor Ort im Rathaus stellen. Der Energieexperte der Verbraucherzentrale erläutert an diesem Tag dort beispielsweise die Funktion und den Nutzen dieser Module.