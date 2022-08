Tafel Niederberg zieht Konsequenzen : Nur ein Tafelstandort pro Woche für neue Tafelgäste

Die Tafel Wülfrath hat ihren Standort in der Ellenbeek. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die Tafel Niederberg ist im näheren Umkreis die einzige Tafel, in der bedürftige Menschen aus der Region zwei Mal die Woche Lebensmittel abholen können.

/RP/jün) Da alle Standorte in Wülfrath, Heiligenhaus und Velbert immer wieder an ihre Belastungsgrenzen kommen und die Lebensmittelspenden unter anderem durch neue Rabatt-Aktionen in den Geschäften geringer ausfallen, zugleich aber anhaltend mehr Menschen die Tafel aussuchen, muss die Tafel Niederberg dringend handeln.