Medienkompetenz : Wülfrath mischt mit bei Hacker-Kongress

Im Vorfeld musste jede Menge Equipment installiert werden. Foto: Patricia Hillebrand

Wülfrath Freifunker und der WIR-Verein im Haus an der Wilhelmstraße bieten eine virtuellen Bühne beim Online-Event des Chaos Computer Club (CCC).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/hup) Der Chaos Computer Club (CCC) ist ein Zusammenschluss von Hackern, die Bildung hinsichtlich neuer technischer Entwicklungen fördern wollen. Gegründet wurde der Verein 1981 in Hamburg. Seine Mitglieder äußern sich zu digitalen Themen, etwa als das Computersystem des Bundestags einmal nach einem schweren Hackerangriff für einige Tage vom Netz genommen werden musste. Eine CCC-Sprecherin kritisierte damals, dass der Bundestag wohl über Monate ein „offenes Buch“ für die Angreifer war und bezeichnete den Umstand als „peinlich für das deutsche Parlament“. Es müsse darauf geachtet werden, dass die die Software auf dem neuesten Stand bleibe.

Ein Teil des Hacker-Congresses, zu dem der CCC regelmäßig einlädt, läuft 2021 wieder in Monheim – mit Unterstützung aus Wülfrath. Denn wie bereits 2020 hat der Förderverein Freifunk im Neanderland die Initiative ergriffen und beteiligt sich mit einer eigenen Bühne, der „Remote Rhein Ruhr Stage”, an dem Event. Neben den Freifunkern ist auch der Verein „WIR – Wülfrather Ideen Räume“ eingebunden, der Räume und Infrastruktur für das Projekt bereitstellt. Die technischen Vorbereitungen dafür, Einrichtungen und Tests der erforderlichen IT-Infrastruktur für die Veranstaltung liefen über mehrere Wochen im WIR-Haus an der Wilhelmstraße, teilt der Verein mit.

Da auch Computerspezialisten gegen das Corona-Virus nichts ausrichten können, wurde der alljährliche CCC-Congress erneut als Präsenzveranstaltung abgesagt und in den Cyber Space verlegt. Noch bis bis 30. Dezember trifft sich die internationale Hackerszene auf der „remote Chaos Experience 2021“, einer Vielzahl von kleinen, lokalen Events und Bühnen, auf denen ein spannendes Programm, unter anderem bestehend aus Vorträgen und Workshops, ins Internet gestreamed wird. Insgesamt 45 Speaker aus aller Welt äußern sich auf der “Remote Rhein Ruhr Stage” zu technischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, wie zum Beispiel „Die EU im Krisenmodus – was bedeutet das für die Zukunft” oder „Der Bildungsauftrag von Freifunk”. In letzterem sollen unter anderem die Erfahrungen aus dem Projekt „Wülfrather Ideen Räume” einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Freifunk im Neanderland betreibt schließlich im WIR-Haus das „ideenWerk“, in dem Medienkompetenz und -bildung eine große Rolle spielen. Die Ausstattung umfasst neben eine Reihe an Laptops und Tablets auch 3D-Druck und Lasercutter. Die Freifunker haben zuletzt eine saftigen Förderung von der Staatskanzlei NRW für Streaming-Ausrüstung erhalten, rund 20.000 Euro. „Diese Ausrüstung steht allen Nutzern des WIR-Hauses zu verfügung“, so die Freifunker. Das Haus sei damit um einen weiteren medialen Baustein reicher. Nicht zuletzt wurden der Verein und WIR gemeinsam mit dem Medienkompetenz Preis „#LernraumNRW“ des Landes ausgezeichnet.

Live Streams können während der CCC-Veranstaltung ohne Ticket auf https://media.ccc.de verfolgt werden. Neben den Streams gibt es eine virtuelle Welt, in der sich die Kongressteilnehmer austauschen. Darin ist auch eine virtuelle Version des WIR-Hauses zu finden. Um darin eintauchen zu können, brauchen Besucher ein Ticket, das kostenfrei unter https://tickets.events.ccc.de/ bezogen werden kann.