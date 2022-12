Hoffnung im Kreis Mettmann Den Kindern ein Vorbild sein

Hoffnung sei eine Grundhaltung. „Hoffnung bedeutet, Vertrauen zu haben“, betont Kraemer. Natürlich bekommen auch die Kinder etwas von den Krisen mit und machen sich ihre Gedanken. „Die Kinder fragen, was passiert in unserer Welt und was können wir tun, damit sich etwas zum Positiven verändert“, erzählt sie weiter. Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind. Hier versucht das Team von acht Mitarbeitern und zwei Auszubildenden, Vorbild zu sein. „Wir versuchen täglich, den Kindern vorzuleben, dass Hoffnung eine Grundhaltung ist, dass man eine positive Erwartungshaltung haben kann“, sagt die Einrichtungsleiterin, „wir richten uns auf die Zukunft aus.“ Dabei machen die Krisen vor den Kindergärten nicht Halt. Allein der Fachkräftemangel ist bedenklich. „Es fehlen 100.000 Erzieherinnen und Erzieher“, sagt Kraemer. Kein Grund, die Hoffnung zu verlieren, sondern im Gegenteil. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, gut ausgebildetes Personal selbst zu haben, aber auch an andere Einrichtungen weiterzuschicken.“ Das bedeutet, dass die Kita St. Joseph immer wieder neue Erzieher ausbildet. „Wir versuchen, die Auszubildenden zu übernehmen oder in Einrichtungen im Sendungsraum unterzubringen“, erklärt sie. So kann die Kita auf ein gut zusammengewachsenes Mitarbeiterteam zählen, das auch intensiv mit den Eltern zusammenarbeitet. Es ist eine Arbeit, die von der Hoffnung geprägt ist. „Hoffen und Vertrauen gehören zusammen“, betont Kraemer. Dazu gehöre auch, Vertrauen in sich selbst zu haben und anderen Vertrauen zu schenken. Gemeinschaft sei ebenfalls ein wichtiger Faktor. „Soziale Beziehungen geben Zuversicht“, weiß Kraemer. Gerade die Corona-Pandemie habe das gezeigt.