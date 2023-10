EVK Mettmann präsentiert sich als Arbeitgeber EVK Mettmann bei Ausbildungsbörse in Wülfrath

Die bevorstehenden Klinikschließungen der Kplus-Gruppe haben Auswirkungen auf die Krankenhauslandschaft im kompletten Kreis Mettmann. Doch nicht nur wegen dieser Neusortierung, sondern natürlich auch, weil immer wieder neue Mitarbeitende in den Krankenhäusern gesucht und gebraucht werden, gibt es entsprechende Jobmessen. Am Samstag, 28. Oktober, findet eine solche in den Sälen des Rathauses der Stadt Wülfrath, Am Rathaus 1, in der Zeit zwischen 11 und 16 Uhr, statt. Dort werden unter anderem auch Ausbildung sowie Arbeitsangebote im medizinischen Bereich vorgestellt. Bei der sogenannten Ausbildungs- und Jobbörse ist neben der Helios Klinik Velbert selbstverständlich das Evangelische Krankenhaus Mettmann vertreten. „An der Ausbildungsbörse in Wülfrath nimmt unsere Evangelische Pflegeakademie Bergisch Land teil, mit dem Ziel, den Ausbildungsberuf zur examinierten Pflegefachfrau und dem examinierten Pflegefachmann vorzustellen“, informiert EVK-Pressesprecherin Hannah Lohmann. „Ziel ist es, auch Azubis für den kommenden Ausbildungsstart im April 2024 zu gewinnen.“ Wer eine solche Ausbildung beginnt, wird Teil einer festen Schulklasse. Gemeinsam mit Mitschülern wird die Theorie der Gesundheits-, Kranken-, Alten- und Kinderpflege vermittelt, der Praxisteil erfolgt in verschiedenen Krankenhäusern und pflegerischen Einrichtungen.