Kriminalität in Wülfrath Unbekannte bestehlen 87-jährige Frau

Zwei Tatverdächtige entwendeten am Donnerstag, 6. April, Bargeld und hochwertigen Schmuck aus der Wohnung einer 87-jährigen Wülfratherin. Laut Angaben der Polizei klingelten zwei Frauen gegen 11 Uhr an der Tür der Seniorin im Wohngebiet im Bereich der Nordstraße. Die beiden Frauen baten um Stift und Zettel und gaben vor, eine Nachricht für einen Hausbewohner hinterlassen zu wollen. Als die Seniorin der Bitte nachkommen wollte, folgten die Frauen ihr in die Wohnräume. Eine der beiden Frauen bat darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Später bemerkte die Seniorin, dass sie Schmuck und Bargeld entwendet hatten und erstattete Anzeige. Die Diebinnen kann die Frau wie folgt beschreiben: Erste Person ist circa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild, normale Figur, schwarze Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Die zweite Person ist circa 25 Jahre alt, 1,65 Meter groß, hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild, schlanke Figur, schwarze Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Beide Frauen waren komplett schwarz gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02058 9200 6180.