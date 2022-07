Klassisches Handwerk in Mettmann lernen : Unterwegs mit Pfeil und Bogen wie der Neandertaler

Workshops im Neanderthal Museum. Foto: Holger Neumann/Kreis Mettmann

Mettmann Der Archäologe Jahann Tinnes gastiert im Neanderthal Museum. Bogenbau ist das Thema seiner Workshops, inklusive Geschichte und erforderliche Anleitung für den Bogenbau. Darüber hinaus macht er die Teilnehmer der Workshops auch mit der praktischen Handhabung ihrer Bogen vertraut.

Berühmtester Bogenschütze unserer Region war der Neandertaler, der berühmte Jäger und Sammler. In allen Kulturen und zu allen Zeiten jagte der Mensch mit Pfeil und Bogen. In manchen Teilen der Welt versorgen die Leute sich noch heute mit dieser Jagdtechnik. Nun gibt es Anleitungen zum Selberbauen, in der Reihe der Bogenbauseminare des Neanderthal Museums stehen jetzt Wochenendworkshops bevor: Am 9. und 10. Juli sowie am 30. und 31. Juli, jeweils 9 bis 18 Uhr, können Teilnehmende ab 16 Jahren beziehungsweise 14 Jahren mit Begleitperson die Wahl zwischen sechs verschiedenen Bogentypen: Gebaut werden kann etwa ein Wikingerbogen nach einem Fund aus Haithabu aus dem 10. Jahrhundert samt Pfeilen mit für die Zeit typischen Knochenspitzen oder ein mittelalterlicher Langbogen inklusive Hornenden, selbst gedrehter Bogensehne sowie zwei Pfeilen mit Befiederung und Geweihspitzen. Aus dem Nydammoor (Dänemark) stammt das Vorbild (4./5. Jahrhundert) für den schlanken Nydambogen mit einer achteckig facettierten Spitze aus Geweih. Entscheiden kann man sich auch für einen alamannischen Langbogen nach einem Fund aus dem 6. Jahrhundert aus Süddeutschland, einen Steinzeitbogen, dem sogenannten Holmegaard-Typ, oder für einen Sudbury-Indianerbogen aus Nordamerika, der aus dem 17. Jahrhundert datiert, jeweils inklusive zweier Pfeile mit Befiederung und Geweihspitzen.

Geleitet werden die Workshops von dem in Köln lebenden Prähistoriker Johann Tinnes, dessen Werkstatt vor historischen Bögen, Pfeilen, Speerschleudern und sonstigem Material quasi überquillt. Er baut seit vielen Jahren Bogen, Pfeile und Zubehör nach archäologischen und völkerkundlichen Vorbildern und hat schon für viele Museen im In- und Ausland Repliken angefertigt. Im Rahmen der Seminare in der Steinzeitwerkstatt des Neanderthal Museums informiert er über die Geschichte von Pfeil und Bogen und gibt die erforderliche Anleitung für den Bogenbau. Darüber hinaus wird er die Workshopteilnehmer natürlich auch mit der praktischen Handhabung ihrer Bogen vertraut machen.

Die notwendigen Werkzeuge für den Bogenbau werden zur Verfügung gestellt, es können aber auch eigene Werkzeuge mitgebracht werden.

Anmeldungen (mit Angabe der Körpergröße für die Bemaßung der Bogenrohlinge und der vollständigen Adresse, da weitere Unterlagen per Post verschickt werden) bitte direkt an den Seminarleiter Dr. Johann Tinnes, Stuppstr. 13, 50823 Köln, Telefon- und Faxnummer lauten 0221-513877, Mobilfunknummer 0172-2435593, per E-Mail an j.tinnes.pre-rec@arcor.de oder an das Neanderthal Museum.

