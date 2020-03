Neandertalhalle gut gefüllt : Bürger arbeiten mit am Verkehrskonzept

Mettmann Rund 100 Interessierte kamen zum ersten Bürgerworkshop „Mobilität in Mettmann“ in die Neandertalhalle.

Es ist das erste Mal, dass ein solch bedeutendes Thema wie das Gesamtverkehrskonzept mittels Workshops in die Bürgerschaft getragen wurde. „Eine solche Bürgerbeteiligung bei einem so kontroversen Thema ist neu“, meinte auch Christian Caspar, Vorsitzender des Planungsausschusses, der über den regen Andrang in der Neandertalhalle freudig überrascht war.

Knapp 120 Bürger waren gekommen, um an der ersten von drei Workshop-Veranstaltungen zum Thema Mettmanner Verkehr teilzunehmen und mitzureden. „Verkehr betrifft jeden von uns“, erklärte Sandra Pietschmann, die diese Form der Bürgerbeteiligung für „die 100 Prozent richtige Entscheidung“ hält. Grundsätzlich interessiere sie sich für das gesamte Verkehrskonzept. „Wie wir eine Optimierung des Individualverkehrs hinbekommen“, meinte sie, „den ÖPNV verbessern.“ Am Herzen liegt ihr, dass alles im Konsens zwischen den einzelnen Stadtteilen erfolgt.

Michael Baier stellte die bisherige Arbeit des Planungsbüros vor. Zunächst wurden Analysen erstellt, darauf dann Szenarien aufgebaut, um Zielkonzepte erarbeiten zu können. „Wir haben Mettmann in 26 Verkehrszellen eingeteilt“, erklärte Baier. Knotenstromzählungen – Fahrzeugerfassung an Knotenpunkten – wurden durchgeführt und Prognosen erstellt. Nach den Einführungen konnten die Bürger unter Moderation von Thomas Scholle von „Plan Lokal“ zunächst an Tafeln ihre Haltung und Position darlegen, um in einem zweiten Workshop-Teil Stellung zur Verkehrssituation Mettmanns zu nehmen.