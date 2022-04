NRW-Landtagswahl im Mai 2022 : Landtagswahl: Wie Wohnungslose wählen

Mettmann Damit wohnungslose Menschen ohne festen Wohnsitz ihr Wahlrecht wahrnehmen können, müssen sie einen Antrag auf Eintragung in ein Wählerverzeichnis stellen.

Wohnungslose Menschen ohne feste Meldeanschrift müssen für ihr die Nutzung ihres Wahlrechts selbst aktiv werden. Anders als Gemeldete, die eine Wahlbenachrichtigung bekommen, müssen sie ihre Eintragung in die Wählerverzeichnisse erst beantragen. Der Stichtag für die Landtagswahl in NRW steht kurz bevor. Die Antragstellung muss bis zum 22.04. persönlich und unter Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises erfolgen. Auch ohne Meldeadresse wahlberechtigt zur Landtagswahl ist, wer zum Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet, die deutsche Staatsbürgerschaft hat und sich „gewöhnlich“ in NRW aufhält. Für das Verfahren gibt es in den Kommunen in der Regel einen entsprechenden Vordruck.