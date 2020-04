Immobilienmarkt : Wohnen in Mettmann – Preise ziehen an

Wohnen in Mettmann – Preise ziehen an

Mettmann Dass Mettmann im Speckgürtel von Düsseldorf liegt, zeigt sich an den Preisen.

Immobilien in Mettmann werden immer teurer. Das berichtet Otto Schickenberg, Inhaber der Makler-Agentur KDR-Immobilien, die mit Standorten in Mettmann und Wülfrath vertreten ist. „Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern im Bestand zeigen die absoluten Angebotspreise weiterhin nach oben“, berichtet Schickenberg in seinem „Marktbericht 2019“, den er jetzt in Form eines Faltblatts der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.