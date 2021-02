Immobilien in Mettmann : Das Geisterhaus steht zum Verkauf

Angeblich verhandeln mehrere Interessenten über den Kauf der Bauruine Bahnstraße 12 in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Eigentümer Peter Sievers sagt, er verhandele mit mehreren Interessenten. Die Besitzer der Nachbarhäuser signalisieren: „Wir haben resigniert.“ Seit zehn Jahren rottet der Rohbau ohne Dach an der Bahnstraße vor sich hin.

Bahnstraße 12. Hier ist die Welt schon seit zehn Jahren wie eingefroren. „Mittlerweile benutzen viele die Ruine als Landmarke. ‚Du fährst am Geisterhaus einfach geradeaus‘, sagen sie“, berichtet der Nachbareigentümer Volkmar Koch. Seit der Versteigerung der Immobilie, die sogar auf Google Earth ein trauriger Orientierungspunkt in Mettmann ist, tut sich erst einmal wieder gar nicht. So scheint es.

Der neue Eigentümer des Doppelhauses mit den schmutzig roten Ziegeln und den mit Brettern vernagelten Fensterhöhlen weist indes den Vorwurf der eigenen Untätigkeit weit von sich. Peter Sievers sagt am Telefon, es gebe mehrere Interessenten für die Ruine, der seit 2010 das Dach fehlt und von dem der Sachverständige in seinem Gutachten für die Zwangsversteigerung den Abriss empfahl. Jahrelange Feuchtigkeit sei bis tief in das ungeschützte Mauerwerk eingedrungen. Da gebe es kaum Aussichten darauf, den Bau sinnvoll fortzusetzen. Die unmittelbaren Nachbarn haben die Hoffnung darauf ohnehin aufgegeben, wie sie sagen.

info Leitfaden aus dem NRW Bauministerium Broschüre Das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat 2019 eine 100 Seiten starke Broschüre zum Thema aufgelegt. Sie zeigt die rechtlichen Instrumente auf und enthält Praxisbeispiele. Titel: „Umgang mit Problemimmobilien in Nordrhein-Westfalen“.

Zur Erinnerung: Der Versteigerungstermin beim Amtsgericht Mettmann Ende August hatte zahlreiche Bieter angelockt. Für normale Bauherren, die einmal in ihrem Leben ihr Eigenheim hochziehen wollen, sieht das teilfertige Doppelhaus ziemlich unattraktiv aus. Zu einem Versteigerungstermin wird jeweils ein Gutachten des aufgerufenen Objektes erstellt. So auch hier. Inwieweit die Arbeiten am Bestand überhaupt fortgesetzt werden können, sei fraglich: Durch die Witterung soll der offene Baukörper Schaden genommen haben; im Gutachten wurde der Verkehrswert mit dem Wert des Grundstücks (106.600 Euro) abzüglich der Abrisskosten (45.000 Euro) berechnet: 61.600 Euro.

Diese Summe hatte trotz allem viele Bieter gelockt, zumal Grundstücke in Mettmann rar sind und viele Menschen in der Krise sichere Geldanlagen wie Immobilien bevorzugen. Doch beim Versteigerungstermin erlebten sie ihr blaues Wunder. Rasch stiegen die Gebote auf weit über 120.000 Euro. Daher zogen sich immer Bieter zurück, zumal die Abrisskosten noch hinzukämen und im Grundbuch offenbar eine Schuld in Höhe von 50.000 Euro eingetragen ist.

Die Nachbareigentümer haben es nach eigenen Worten längst aufgegeben, sich zu wundern. Am Haus von Koch ist ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. „Den kann ich nirgends geltend machen“, sagt der Niedersachse. Seine Mieter ertrügen die Feuchtigkeit in den Wänden, die unmittelbar an die Ruine grenzen.

Alle Versuche, die frühere Eigentümerin ausfindig zu machen, um mit ihr ins Gespräch zu kommen seien gescheitert. Angeblich sei die Dame in Südamerika nicht zu erreichen gewesen. Und ihr Vater habe immer viel erzählt. „Dessen Eigentum scheint irgendwie besser geschützt zu sein als mein Eigentum“, sagt Koch resignierend.