Fachkräftemangel und Finanznot bei Kitas in Mettmann Wohlfahrtsverbände als Kita-Träger sehen schwarz

Die Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm. Sie fordern die auskömmliche Finanzierung für die soziale Infrastruktur etwa bei der Kita-Betreuung. Zur Betreuung der Jüngsten fehlt es nicht alleine an Gebäuden, also Kita-Plätzen. Längst gibt es nicht mehr in ausreichender Zahl entsprechend fachkundig ausgebildetes Personal, um Kinder zu betreuen. Weder für die unter Dreijährigen, noch die anderen. Denn was eine Erzieherin verdient, steht für viele in keinem Verhältnis zu dem, was sie leistet. Kleine Petitesse am Rande: Bundesweit werden Erzieher gesucht. Und nur, weil in Mettmann die Ausbildung absolviert wird, muss ein Jobangebot aus Hamburg nicht ausgeschlagen werden.