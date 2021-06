Wohlfahrtspflege im Kreis Mettmann : Angebote für Langzeitarbeitslose

kreis Mettmann Durch die Corona Krise ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Kreis Mettmann um fast 40 Prozent gestiegen. Darauf muss man reagieren, fordert die Wohlfahrtspflege.

Sie werden oft übersehen am Arbeitsmarkt, in den monatlichen Berichten werden sie eher an dritter oder vierter Stelle erwähnt und in der Corona-Pandemie gehören sie sogar zu den größten Verlierern: die Langzeitarbeitslosen. Deren Zahl ist in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen gut 14 Monaten um 39 Prozent auf über 335.000 Personen (Mai 2021) gestiegen. Das zeigt der aktuelle Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Im Kreis Mettmann hat sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen sogar um 39,8 Prozent erhöht.