Endlich Wochenende! Zwischen starken Bullen und filigranen Kranichen

Führung Abtauchen in die Geschichte der Erde können Besucher im Zeittunnel am Hammerstein 5 in Wülfrath. An diesem Sonntag, 28. Juli, bietet das Team wieder eine öffentliche Führung durch den ehemaligen Abbautunnel des Bochumer Bruchs. In dem 160 Meter langen Tunnel werden 400 Millionen Jahre Erdgeschichte mit allen Sinnen erlebbar. Farbige „Zeitfenster“ tragen zur besonderen Atmosphäre der erlebnisorientierten Ausstellung bei. Auch die Industriegeschichte des Kalkabbaus ist hier in einem Abschnitt erfahrbar. Am Ende erwartet die Teilnehmer der Blick auf die 70 Meter hohen Felswände des Bochumer Bruchs. Direkt an der Abbruchkante schweben die Aussichtsplattformen Zeitsprung und Schrägaufzug. Außerdem gibt es hier noch Marmorskulpturen der Künstler Elke Voß-Klingler und Klaus Klingler als Dauerausstellung zu sehen. Die Führung startet um 12 Uhr und kostet für Erwachsene 7 Euro, zuzüglich Eintritt in Höhe von 7 Euro. Ermäßigt sind es 4,50 Euro für Führung und 4,50 Euro Eintritt ins Museum. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich.