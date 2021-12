Standesamtliche Trauung in der Kalkstadt : Wo Wülfrather sich das Ja-Wort geben

Wülfrath Urige Kutscherstuben, geschichtsträchtiges Museum, eine Kathedrale, die gar keine ist, oder ein städtisches Trauzimmer fast ganz in Weiß – im kleinen Wülfrath können Paare unter mehreren Möglichkeiten wählen.

„Uns gefällt es gut! Den Trautisch haben wir ein wenig aufarbeiten lassen und behalten, weil wir diesen nach wie vor sehr schön finden“, so die beiden Standesbeamtinnen Andrea Pabst und Angelika Reimer. Allein 114 Trauungen wurden in diesem Jahr in Wülfrath vorgenommen. Das sind mehr als im Jahr zuvor, als wegen Corona nur 103 Trauungen stattfanden. So schließt sich 2021 dem Vor-Corona-Jahr 2019 an, in dem es ebenfalls zu 114 Trauungen kam. Natürlich gelten auch in Wülfrath Corona-Regeln für die Hochzeiten.

Wer es für seine Hochzeit jedoch nicht so modern mag, kann sich in Wülfrath durchaus auch an einer anderen Location das Ja-Wort geben. So sind auch standesamtliche Trauungen im Niederbergischen Museum möglich. Weiterhin können sich heiratswillige Paare in der „Kathedrale“ im Kommunikationszentrum in Schlupkothen trauen lassen. „Trauungen sind ebenfalls in den Kutscherstuben in Düssel möglich“, sagt Franca Calvano.