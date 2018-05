Mettmann: Wo Brücken Tage und Menschen verbinden

Mettmann

Mettmann (cz/gut) 40 Tage nach Ostern, das ist für Christen Christi Himmelfahrt. Jesus kehrt nach der Auferstehung heim zum Vater im Himmel. Insofern ist auch "Vatertag" gar nicht so falsch. Auf Himmelfahrt/Vatertag folgt ein Brückentag. Einer der wenigen FREItage im Jahr, die ihren Namen verdienen. Wir widmen diesem Tag ein Sammelsurium von Brücken, die ein Ziel sein könnten. So wie die am Goldberger Teich: Selten hat eine Brücke für so viel Aufmerksamkeit gesorgt, wie der kleine Steg, der 2003 eröffnet wurde. Für das Euroga-Projekt, das 230.000 Euro gekostet hat, gibt es keinen Namen. Heimatfreundin Anita Hütten präsentierte damals mehrere zur Auswahl: Esels-Brücke, Seufzer-Brücke, Steuer-Brücke, Teuro-Brücke, Mecker-Brücke oder Goldenberg Gate Bridge. Und dann gab's auch noch Probleme mit der Sicherheit.