Corona-Krise : Witzbold versieht Schäfergruppe mit Mundschutz

Mettmann (arue) Ein unbekannter humorvoller Zeitgenosse hat jetzt die so genannte „Schäfergruppe“ in der Mettmanner Innenstadt für die Corona-Krise ausgerüstet. Der Figur des Schäfers hat er einen Mundschutz verpasst.

Bei näherem Hinsehen wurde für diesen Gag allerdings keine kostbare Atemmaske genutzt, wie sie derzeit am dringendsten in Krankenhäusern und Seniorenheimen benötigt wird. Vielmehr hat er dem geduldigen metallenen Kerl mehrere Lagen Toilettenpapier auf den Mund geklebt. Doch auch das ist ja derzeit bekanntlich rar, eine edle Spende also. Was der Künstler dazu gesagt hätte? Geschaffen hat die Schäfergruppe, auf der immer gerne die Kinder herumklettern, der gebürtige Schwabe Rudolf Chr. Baisch. Seine Figuren stehen seit 1979 in der Stadt Mettmann. Stille Zeitzeugen - jetzt auch der Corona-Krise...