Talstraße : Wisent-Dame wird Ausstellungsobjekt

Hegemeisterin Hanna Walter mit ihren ehemaligen Schützling „Nutella“ im Museum an der Talstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Vor etwas über 23 Jahren im „Eiszeitlichen Wildgehege“ geboren, ist „Nutella“ gestern – sorgfältig präpariert – als neue Attraktion des Neanderthal Museum ins gleichnamige Tal zurückgekehrt.

Der Naturschutzverein Neandertal als Eigentümer der im Tal lebenden Tiere, Auerochsen und Tarpane, hat dem Museum das präpartierte Tier gestiftet. Heute leben in ganz Europa um die 6000 Wisente, deren Vorfahren schon zu Zeiten des Neandertalers die Erde bevölkerten.

An Forschungsstand angepasst

An Forschungsstand angepasst : Neandertaler im Museum soll dunklere Hautfarbe bekommen

Denn diese Giganten – ausgewachsene Weibchen können bis zu 500 kg, männliche Tiere bis zu 900 kg schwer werden – standen schon auf dem Speiseplan der Früh- und Vormenschen wie dem Neandertaler. Daher habe das ausgestopfte Wisent seinen Platz auch direkt neben der Nachbildung eines Feuerplatzes der berühmten Vorfahren gefunden. Zudem habe man bei der Ertüchtigung des Museums für Sehbehinderte und blinde Menschen die auf dem Boden angebrachten, erhöhten Führungsstreifen direkt so installiert, dass sie um das Podest herumführen, auf dem nun die ausgestopfte Nutella thront.

„So nahe war ich Nutella nie, als sie noch lebte,“ sagte Hanna Walter, die das Wisent bereits seit seiner Geburt kannte. Obwohl sie ihre Arbeit als Hegemeisterin im Neandertal erst 2003 antrat, habe sie vorher schon dort gejobbt. „Die Tiere ließen sich an der Schnauze kraulen. Aber man darf nicht vergessen, dass es Wildtiere waren, auch wenn sie in Gefangenschaft gehalten wurden,“ so Walter, die auf ihrem Handy eines der letzten Bilder von Nutella betrachtete und befand: „Der Präparator hat einen großartigen Job gemacht.“