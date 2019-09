Freude im EVK Mettmann : Wirtschaftswoche zeichnet Krankenhaus aus

Mettmann Das klare Votum setzt das Evangelische Krankenhaus Mettmann auf Platz eins.

(arue) Das Evangelische Krankenhaus Mettmann, ein Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen, wurde jetzt durch die WirtschaftsWoche zum wertvollsten Arbeitgeber für Gemeinwohl im Kreis Mettmann ausgezeichnet. Insgesamt wurden Bewohner von 95 Kreisen und kreisfreien Städten in der Region West durch das Marktforschungsinstitut Service Value im Auftrag der WirtschaftsWoche befragt. Das EVK Mettmann belegte Platz 1 für den am dichtesten besiedelten Kreis in Deutschland.