Wirtschaft in Mettmann: Vermarktungsstopp am Ortseingang.

Mettmann Der Erwerb der Ex-Mercedes-Niederlassung wurde als städtischer Coup gefeiert. Doch nun liegt das Gelände brach. Vielleicht soll hier die Feuerwehr einziehen - als Interimslösung.

Bekommt Mettmanns Feuerwehr ein repräsentatives Glashaus als Zwischenquartier? Zur Entlastung der viel zu engen Wache an der Laubacher Straße? Das soll die Politik im Spätsommer oder Herbst entscheiden. Mindestens bis dahin wird die verlassene und jüngst erworbene Mercedes-Niederlassung an der Willetstraße weiterhin brach liegen. Auf bohrende Fragen der FDP im Wirtschaftsförderungsausschuss heißt es: „Es gibt keine Vermarktungsaktivitäten und derzeit sind keine Vermarktungsaktivitäten geplant.“ Was das bedeutet, ist ebenfalls nachzulesen: Der Stadt Mettmann entgegen Mieterträge in sechsstelliger Höhe. „Und was ein Umbau der Niederlassung zur Interims-Feuerwache kosten würde, ist noch gar nicht bekannt“, ergänzt FDP-Chefin Andrea Metz. Deshalb hätten die Liberalen das Handeln der Verwaltung kritisch hinterfragt.