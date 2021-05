Wirtschaft in Mettmann und Erkrath : Kunden freuen sich mehr Normalität

Bereits am Donnerstag war in der Königshofgalerie Betrieb. Foto: Dirk Neubauer

Mettmann/erkrath In Handel und Gastronomie laufen Vorbereitungen für die kommende Woche. Doch in die Erwartung mischt sich Zurückhaltung. Noch sind viele Regeln unklar.

Ob Buchhandlung oder Boutique – in einem Satz finden sich alle wieder, die ihre Läden über die Corona-Zeit bringen, so gut das eben geht: „Unsere Kunden sind so froh, dass sie mal wieder etwas in die Hand nehmen können.“ Kurz hintereinander wurde dieser Satz am Donnerstag zwei Mal gesagt – zwischen der Frühjahr-/Sommerkollektion bei Bella Moden von Gabriele Schäfer. Und von Buchhändlerin Katja Kobold, die bei Rose Schlüter die Kunden betreut.

In einem weiteren Punkt ist sich der Einzelhandel im 14. Monat der Ausnahmeregelungen einig: „Wir freuen uns auf die Lockerungen, aber wir werfen jetzt nicht gleich alle Vorsichtsregeln über Bord“, kündigt Modefachfrau Schäfer an. Auch in zahlreichen weiteren Läden wird bei aller Freude Zurückhaltung geübt: „Viele Bestimmungen sind noch unklar“, sagt Buchhändlerin Kobold. Kreissprecherin Daniela Hitzemann kann die Unsicherheit gut nachvollziehen: „Im Grunde sprechen wir heute ein wenig ins Blaue hinein. Denn wenn der Trend sinkender Inzidenzwerte anhält, wird das Land am Sonntag die Corona-Verfügung für den Kreis Mettmann ändern.“ Klar sei, dass die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes bleibe. Und pro 20 Quadratmeter Ladenfläche sei ein Kunde erlaubt. Bei den Gaststätten zeigt sich ein gemischtes Bild. Während die Betreiber des „Dingle’s“ die Öffnung herbeisehnen und schon Vorbereitungen treffen, hieß es gestern andernorts: „Der Chef ist nicht da. Ob er morgen kommt, wissen wir nicht.“