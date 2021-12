Wirtschaft in Mettmann : Stadt erwirbt alte Mercedes-Niederlassung

Mercedes hat Grundstück und Gebäude seiner Ex-Niederlassung in Mettmann an die städtische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung verkauft. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung spricht von einem „strategischen Kauf“. Das 4500 Quadratmeter große Grundstück gegenüber der Kreispolizei soll entwickelt werden. Darauf hat der Eigentümer den größten Einfluss.

Am Mittwochvormittag holte Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein die Schlüssel bei Mercedes in Düsseldorf ab: Am Tag zuvor war der Notarvertrag für das Gewerbeobjekt Willetstraße 1 unterschrieben worden. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Mettmann hat die ehemalige Mettmanner Vertretung der Mercedes-Benz Vertriebsdirektion West gekauft. Das markante Oval mit großer Glasfassade stand seit Ende vergangenen Jahres leer. 4500 Quadratmeter Gewerbegrundstück am westlichen Ortseingang der Stadt, vis-a-vis der Kreispolizei, befinden sich jetzt in der Hand der Stadt. Details zum Kaufpreis gibt es nicht. Aus dem Aufsichtsrat der GfW ist zu hören, man habe im Sinne Mettmanns „keinen schlechten Abschluss“ erzielen können