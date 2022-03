Wirtschaft in Mettmann: Frühjahrsschub am Arbeitsmarkt.

Frühjahrsschub am Arbeitsmarkt

Wirtschaft in Mettmann

Die Arbeitsagentur Mettmann registrierte im März eine deutliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt. Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Kreis Mettmann Die Arbeitslosenquote sinkt auf 6,1 Prozent. Die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine sind noch ungewiss. Es gibt eine Zunahme bei den Arbeitsstellen.

Wie sich der Krieg gegen die Ukraine auf die Arbeitsplätze in Mettmann, Erkrath und Wülfrath auswirkt, ist noch nicht absehbar, heißt es zu Beginn der Mitteilung über die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Die Werte für März sind deutlich gesunken. Insgesamt waren 15.837 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 468 Personen oder 2,9 Prozent weniger als im Februar und 2.604 Personen bzw. 14,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank von 6,2 Prozent im Februar auf aktuell 6,1 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 7,1 Prozent.

Der Chef der Agentur für Arbeit Mettmann, Karl Tymister, fasst es so zusammen: „Die Zahl der Arbeitsplätze im Kreis Mettmann hat einen neuen Höchststand erreicht. Die gerade erschienenen Beschäftigtenzahlen für Ende September 2021 zeigen einen Anstieg auf knapp 198.000. Im März zeigt sich zudem eine kräftige Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit sinkt deutlich und liegt nur noch etwas höher als vor Beginn der Corona-Pandemie.“

Die Statistik zur Kurzarbeit liegt nun für November 2021 vor. Demnach haben im November 3883 Personen in 631 Betrieben Kurzarbeitergeld bezogen. Die Kurzarbeiter-Quote, also der Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, sank von 2,3 Prozent im Oktober auf 2,0 Prozent im November.