Wirtschaft in Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Deutlicher Anstieg der Arbeitslosen

Wirtschaft in Mettmann, Erkrath und Wülfrath

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Kreisweit verloren 920 Menschen ihren Job. Experten nennen den Winter als Grund. Die Corona-Pandemie und der zweite Lockdown hätten keinen Einfluss gehabt.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar kreisweit um 920 Personen angestiegen. Insgesamt waren damit 18.575 Personen ohne Erwerbseinkommen. Die Arbeitslosenquote wuchs von 6,8 Prozent im Dezember auf 7,1 Prozent im Januar, teilte die Agentur für Arbeit mit. Ihr Chef Karl Tymister machte den Winter für die Zunahme verantwortlich. „Diese ist nicht auf den verschärften Lockdown ab Mitte Dezember zurückzuführen. Die Ursachen sind vielmehr saisontypisch, weil zum Jahresende viele befristete Arbeitsverträge auslaufen. Außerdem fallen wegen des Winterwetters Jobs in den Außenberufen, wie etwa der Baubranche, weg.“

Zugleich wurde bekannt, dass im September 2020 15.517 Personen in 1.749 Betrieben Kurzarbeitergeld bezogen. Im Lockdown ab November soll dieser Wert stark angestiegen sein.

Die Geschäftsstelle Mettmann ist für Erkrath und Mettmann zuständig. Dort sind 3.082 Menschen arbeitslos. Das sind 193 mehr als im Vormonat und 320 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,2 (im Vorjahr lag die Quote bei 6,5 Prozent). Im Januar meldeten sich zusätzlich 532 Personen arbeitslos, das sind 74 weniger als im Vorjahr. Zeitgleich konnten 350 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, das sind 78 weniger als im Vorjahresvergleich. Die Arbeitgeber aus Mettmann und Erkrath meldeten im Januar 96 neue Arbeitsstellen, fünf mehr als vor einem Jahr. Damit sind in der Geschäftsstelle Mettmann derzeit 476 freie Stellen gemeldet. Der Bestand verringert sich somit um eine Stelle zum Vorjahr.

In der Stadt Erkrath sind aktuell 1.767 Menschen arbeitslos, das sind 122 mehr als im Dezember und 188 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Erkrath steigt von 7,3 Prozent im Dezember auf aktuell 7,8 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese noch 7,0 Prozent.

In der Stadt Mettmann sind aktuell 1.315 Menschen arbeitslos, das sind 71 mehr als im Dezember und 132 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für die Stadt Mettmann steigt von 6,1 Prozent im Dezember auf aktuell 6,5 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese noch 5,9 Prozent.

Die Stadt Wülfrath gehört in die Verantwortung der Arbeitsagentur Velbert. In der Stadt Wülfrath sind aktuell 730 Menschen arbeitslos, das sind 78 mehr als im Dezember und 184 mehr als vor einem Jahr. Für Wülfrath wird aufgrund der geringen Größe der Stadt keine Quote ausgewiesen.