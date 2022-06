Wirtschaft in Mettmann : Mettmanner Bauverein kennt keine leeren Wohnungen mehr

Wirtschaft in Mettmann

An der August-Burberg-Straße schafft der Bauverein acht Wohnungen: Vorstände Thomas Gundlach (l.) und Christoph Erven. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann 117. Mitgliederversammlung der Genossenschaft wieder in Präsenz. Umsatzerlöse und Jahresüberschuss liegen auf Vorjahresniveau. Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung.

Der Mettmanner Bauverein (MBV) stand auch 2021 auf einem soliden wirtschaftlichen Fundament. Das machte der Sprecher des Vorstands, Thomas Gundlach, am Donnerstagabend bei der 117. Mitgliederversammlung deutlich. Nach zwei virtuellen Versammlungen waren 120 Mitglieder des Bauvereins ins Tagungshotel Wyndham Garden gekommen. Sie wurden vom Aufsichtsratsvorsitzenden Norbert Molitor begrüßt.

Dividende Die Mitglieder des Bauvereins stellten den Jahresabschluss 2021 fest und beschlossen, eine Dividende in Höhe von vier Prozent auszuschütten. Die Aufsichtsratsmitglieder Gundhild Harre, Kristina Hucklenbruch und Katja Scholten wurden bestätigt. Der Bauverein hatte zu Beginn des Jahres 2021 insgesamt 4269 Mitglieder und besaß 323 Häuser mit 2112 Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Vorstandssprecher Thomas Gundlach führte das Ergebnis auf die starke Nachfrage am Wohnungsmarkt in der Stadt Mettmann und die gute Teamleistung der Genossenschaft bei der Vermietung zurück. So konnte der Bauverein seine historisch niedrige, ungewollte Leerstandsquote des Vorjahres erneut eindrucksvoll reduzieren – auf 0,1 Prozent.