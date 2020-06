Interview mit Bernd Huckels, scheidender Geschäftsführer Krankenhaus Mettmann : „Wir waren 200 Mitarbeiter, jetzt sind wir 700“

Mettmann 30 Jahre lang war Bernd Huckels Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Mettmann, das ebenso lange die Rechtsform einer GmbH hat. Jetzt geht er in den Ruhestand. Im Gespräch mit unserer Redaktion zieht er Bilanz.

Vor 30 Jahren sah die Klinik in Mettmann nicht nur optisch anders aus. Was haben Sie hier angetroffen?

Huckels Wir haben heute dreimal so viele Patienten wie noch vor 30 Jahren. Damals haben wir mit 200 Mitarbeitern angefangen. Heute sind hier rund 700 tätig. In all den Jahren haben wir über 60 Millionen Euro in Gebäude und Medizintechnik investiert. Als eine der wenigen Kliniken in Deutschland arbeiten wir voll digital.