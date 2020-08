Mettmann : Wahl – ihr Schwerpunkt ist die Bildung

Mettmann Kommunalpolitik ist Kernerarbeit, Ratsmitglieder leisten sie nebenberuflich. Wir haben uns in den Parteien umgehört: Welche Motivation treibt Kommunalpolitiker an? Für die CDU sprechen die älteste und der jüngste Bewerber.

Dr. Heidi Hein-Kircher ist sozusagen ein alter Hase im Rat der Stadt Mettmann. Seit 1994 ist die Historikerin bereits Mitglied und stellt sich auch dieses Jahr wieder in ihrem Wahlkreis 5100 (Champagne) zur Wahl. Die Schwerpunkte der geborenen Mettmannerin sind Jugend, Schule und Kultur. „Das sind so meine Steckenpferde“, sagt die 50-Jährige lachend. Schon durch ihren Beruf habe sie „einen Bezug zur Schule, aber auch zum größeren Bildungssystem.“

Heidi Hein-Kircher arbeitet am Herder-Institut in Marburg. Der Forschungsschwerpunkt der habilitierten Historikerin ist die Geschichte Ostmitteleuropas. „Ich wollte damals etwas studieren, was nicht alle studieren“, verrät sie lächelnd. Seit 1991 ist die zweifache Mutter bereits CDU-Mitglied und als sachkundige Bürgerin in der Kommunalpolitik aktiv. „Ich bin wertekonservativ mit einem christlichen Hintergrund. Das war schon immer meine Linie.“

Am 13. September, werden in Mettmann der Bürgermeister /die Bürgermeisterin, der Stadtrat , der Landrat und der Kreistag gewählt.

Als einstige Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses hat Hein-Kircher begleitet, dass Kindergartenplätze ausgebaut wurden und eine Nachmittagsbetreuung eingeführt wurde. Weitere wichtige Ziele für die nächste Ratsperiode sind für sie „ein Schulsystem, in dem alle Mettmanner Kinder die Möglichkeit haben, auch in Mettmann auf eine weiterführende Schule zu gehen und nicht pendeln müssen und dass wir es trotz knapper Finanzmittel schaffen, ein kulturelles Leben für die Mettmanner Bürger anbieten zu können.“ Jonas Röhr ist einer der jüngsten Kandidaten für die Ratsmitglieder-Wahl. Der 23-Jährige Mettmanner hat den Wahlbezirk 5050, Mettmann Süd. Seit 2019 sitzt er als sachkundiger Bürger im Ausschuss für Bauen, wirtschaftliche Betriebe und Feuerwehrangelegenheiten. Sein politisches Leben fing für Jonas Röhr schon während der Schulzeit am Heinrich-Heine-Gymnasium beim Jugendrat an. „An Politik hatte ich schon immer Spaß“, sagt der 23-Jährige. Anfang 2016 ging es für ihn dann in der Jungen Union weiter, „erst noch ohne Mitgliedschaft und seit Februar 2016 dann als vollwertiges Mitglied.“