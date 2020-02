Aktion in Mettmann : Fitte Kinder lernen besser

Ediz Matteo (4) von der Kita Obschwarzbach beim Eisstockschießen mit dem Besen. Klappt schon ganz hervorragend. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Über 200 kleine Bewerber, so viele wie noch nie, haben das Winterminisportabzeichen von „Lott jonn“ absolviert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Sporthalle des Heinrich-Heine-Gymnasiums geht es hoch her. Fünf verschiedene Stationen sind aufgebaut, die die kleinen Athleten durchlaufen müssen. Durchlaufen ist hier wörtlich gemeint, denn von Station zu Station geht es im Laufschritt.

Angeleitet werden die Kinder dabei von Sporthelfern des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Es ist das erste Mal, dass die Initiative für Kinder- und Jugendgesundheit „Lott Jonn“ gemeinsam mit dem Kreissportbund und dem Heinrich-Heine-Gymnasium ein „Winterminisportabzeichen“ organisiert hat. Anlass dazu gab das 20-jährige Jubiläum von „Lott Jonn“.

Info Programm zeigt seit vielen Jahren Wirkung Wer Kinder sollen sich bewegen, wann immer es geht. Das stärkt sie in ihrer Entwicklung und in ihrem Sozialverhalten. Warum Heute haben Mädchen und Jungen allerdings immer weniger Möglichkeiten, sich frei zu entfalten. Wie Mit seinem Förder-Angebot „Lott Jonn“ erreicht das Kreisgesundheitsamt Mettmann die Kinder schon seit acht Jahren.

„Da sollte es schon etwas Besonderes sein“, meint Ingrid Rössler, die bereits seit 2007 beim „Lott Jonn“-Team ist. Da sie auch schon seit zehn Jahren das Sommerminisportabzeichen begleitet, brachte sie ausreichend Erfahrung mit, um die entsprechenden Stationen zu entwickeln. Das war gar nicht so einfach, denn zum einen sollten sie gut in einer Sporthalle umsetzbar sein, zum anderen Kinder zwischen zwei und sechs Jahren begeistern können.

Angelehnt an Wintersportdisziplinen wie Eisschnelllauf, Eisstockschießen und Skispringen entstanden Stationen, bei denen die Kinder mit Bällen auf eine Zielscheibe werfen durften oder von einem Pferd auf weiche Matten herunterspringen. „Wir wollen die Kinder spielerisch an Sport und Bewegung heranführen“, erklärt Ingrid Rössler. Über 200 Kindergartenkinder haben sich für das Winterminisportabzeichen angemeldet. „Das ist auch Premiere“, freut sich Rössler. „Wir hatten noch nie über 200 Kinder.“ Die Kinder kommen von den evangelischen Kindergärten Am Hoshof und Donaustraße, den katholischen Kindergärten Heilige Familie und St. Lambertus, den städtischen Kitas Rheinstraße und Obschwarzbach sowie der Kita Kirchendelle und der Awo-Kita Gruitener Straße. Insgesamt 14 Sporthelfer des Heinrich-Heine-Gymnasiums sind im Einsatz. „Sie wurden alle ausgebildet“, sagt Sportlehrer Frank Mielke, „sind so etwas wie Mini-Übungsleiter.“ Mit viel Herzblut und Engagement sind die Schüler dabei. „Sie haben sogar ihre Mittagspause geopfert, um sich die Stationen von mir erklären zu lassen“, erzählt Ingrid Rössler. Die Kinder haben jedenfalls sichtlich Spaß an den Herausforderungen. „Wir sind heute mit vierzig Kindern hier“, erzählt die Leiterin der Kita Obschwarzbach Angelika Schwarz. Die Kita ist bereits seit 20 Jahren im „Lott Jonn“-Programm und seit 2013 auch als Bewegungskindergarten zertifiziert.

„Einmal in der Woche machen wir einen Bewegungstag“, erzählt Angelika Schwarz. Die meisten Erzieher haben einen Übungsleiterschein. An den Stationen werden – wie im echten Wettkampf – Zeiten und Weiten gemessen. Und am Ende bekommen alle Kinder eine liebevoll gestaltete Urkunde und eine Goldmedaille.