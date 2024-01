Winterwetter im Kreis Mettmann Kein Schneechaos in den Städten

Wie die Polizei berichtet, hat der Schneefall die Beamten am Mittwoch, 17. Januar, sowie in der Nacht zu Donnerstag, 18. Januar, auf Trab gehalten. Im gesamten Kreisgebiet gab es im Zeitraum zwischen 6 Uhr morgens am Mittwoch und 6 Uhr morgens am Donnerstag insgesamt 47 Verkehrsunfälle.