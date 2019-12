Frost in Mettmann : Winterdienst nimmt seine Arbeit auf

Frost in Mettmann

Mettmann (arue) Die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs, die für den Winterdienst eingeteilt sind, mussten in den vergangenen Tagen früh aufstehen. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine amtliche Warnung vor Glätte für den Kreis Mettmann herausgegeben.

Die Einsatzleiter hatten sich in den vergangenen Tagen bereits ab drei Uhr morgens selbst einen Überblick von der Situation auf Straßen und Wegen verschafft. Am Mittwoch- und Donnerstagmorgen wurden die ersten flächendeckenden Einsätze laut Winterdienst-Plan gefahren. „Um 4 Uhr wurden die Fahrer der Streufahrzeuge vom Einsatzleiter informiert, um 5 Uhr die Handstreukolonnen“, berichtet Andreas Unterweg, der auf dem Baubetriebshof für den Winterdienst verantwortlich ist. Insgesamt waren an beiden Tagen jeweils 34 Mitarbeiter im Wintereinsatz.