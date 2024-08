Zweiter Bürgerstammtisch in Metzkausen zum Thema Windkraft Die Idee einer Energiegenossenschaft

Völlig unterschiedlicher Meinung sein und dennoch respektvoll Argumente miteinander austauschen: Gleich zu Beginn des zweiten Windkraft-Bürgerstammtischs in Metzkausen binnen zwei Tagen musste der Vorsitzende des Bürgervereins energisch an dieses Prinzip erinnern. Anlass war ein Zwischenruf. Denn, Achtung: Es war mit Ingo Harmsen ein erklärter Windkraftbefürworter im Saal. Sein Ansatz stieß bei den Skeptikern eher auf Ablehnung: „Die Windräder werden so oder so nach Mettmann kommen. Dann sollten wir Anwohner auch etwas davon haben und in einer Bürgerenergiegenossenschaft die Windräder selber betreiben.“