Wilderei im Kreis Mettmann : „Manchmal sind Schüsse zu hören“

Mettmann Die Sprecherin der Kreisjägerschaft sagt: Über Wilderei werde in diesen Tagen viel gesprochen. Anlass sind die tödlichen Schüsse auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz.

„Natürlich wird das thematisiert“, sagt die Sprecherin der Kreisjägerschaft Mettmann, Susanne Bossy. Immer wieder würden Jäger von Anwohnern angesprochen, die des Nachts Schüsse aus angrenzenden Waldgebieten gehört haben. So habe es zuletzt aus dem Windrather Tal und aus dem Bereich Hubbelrath Hinweise auf nächtliche Schüsse gegeben. „Es ist jeweils nahezu unmöglich, die Verursacher zu finden und etwas über die Motivlage zu erfahren.“ Handelt es sich um Waffen-Fanatiker, die in freier Natur ihre Pistolen und Gewehre abfeuern möchten? Die glatten Durchschüsse durch so manche Verkehrsschilder im Kreis Mettmann – vor allem in abgelegenen Gegenden – deuteten ja darauf hin, dass viele Bürger angesichts von Schusswaffen eine „gewisse Faszination“ empfinden. Zudem höre man immer wieder, dass eine Menge illegale Schusswaffen in Gebrauch seien. Oder geht es den illegalen, nächtlichen Besuchern tatsächlich darum, Damwild oder Wildschweine zu erlegen, um so an einen feinen Sonntagsbraten zu kommen?