Ersthelfer in Mettmann Mit einfachen Mitteln Leben retten

Seit 2020 können qualifizierte Ersthelfer im Kreis Mettmann auch per App zu Notfällen gerufen werden. Mit der App „Mobile Retter“ sollen so, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft, überlebenswichtige Maßnahmen eingeleitet werden. Bei der Meldung eines Notfalls per Telefon an die 112 werden, durch die GPS-Komponente des Smartphones der registrierten Ersthelfer, die sich in der Nähe des Notfalls befinden, Ersthelfer alarmiert und können zum Unfallort eilen. Im Kreis Mettmann sind knapp 600 Ersthelfer registriert. Diese sind im Durchschnitt nach knapp drei Minuten und zehn Sekunden vor Ort und somit deutlich früher als ein Rettungsdienst. Mehr Infos via einlebenretten.de im Netz.